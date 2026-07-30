Fallece el exdiputado olanchano Benigno Irías Henríquez

Tegucigalpa – La familia Irías Henríquez comunicó hoy el fallecimiento del abogado y vicepresidente del Congreso Nacional hondureño, Benigno Ramón Irías Henríquez, ocurrido el 29 de julio de 2026.

Político oriundo de Olancho, nació el 4 de diciembre de 1935, sus restos han sido velados en la funeraria San Miguel Arcángel, hasta donde han llegado familiares, amigos y correligionarios de su partido Liberal.

El abogado Irías fue una de las figuras destacadas durante el retorno de Honduras a la vida institucional a inicios de los años 80’s del siglo pasado. Él es uno de los famosos firmantes de la entonces nueva Carta Magna hondureña.

Detalles de las exequias, según la esquela, la misa de cuerpo presente se realiza esta tarde en la iglesia Santa Teresa de Jesús, en la colonia 15 de Septiembre.

Posteriormente, el acto de sepelio en Jardines de Paz San Miguel Arcángel. (PD)