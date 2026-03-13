Fallece Carlos Denton, fundador de CID Gallup

Tegucigalpa – Este viernes se informó del fallecimiento del analista político, especialista en estudios de opinión pública y cofundador de la encuestadora CID Gallup, Carlos Denton.

Denton fue ampliamente conocido en Centroamérica y el resto de Latinoamérica por su trabajo en el análisis político, social y electoral a través de estudios de opinión pública.

Denton, de nacionalidad costarricense. jugó un papel crucial en el desarrollo e impulsó una de las firmas de investigación de opinión pública más importantes de la región que es CID Gallup.

CID Gallup es una empresa especializada en encuestas y análisis de tendencias sociales y políticas.

Durante años, la voz de Denton fue influyente en la interpretación de encuestas y tendencias políticas, convirtiéndose en un referente para medios de comunicación, académicos y líderes políticos.

El trabajo del analista lo convirtió en una figura influyente en el campo de la investigación de opinión pública, participando frecuentemente en debates y análisis sobre procesos electorales, percepción ciudadana y comportamiento político en la región.