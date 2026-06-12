Fallece «Bha», la princesa que daba un soplo de modernidad a la monarquía tailandesa

Bangkok.– Conocida de manera afectuosa como «Bha», la princesa Bajrakitiyabha, fallecida a los 47 años tras más de tres años de hospitalización, según informó este viernes la Casa Real de Tailandia, había logrado aportar un toque de modernidad a la tradicional monarquía del país asiático.

Diplomática de carrera y, durante años, la figura más activa y carismática de la familiar real, la princesa, primogénita del rey Vajiralongkorn, encarnó durante años el rostro más institucional y humanitario de la Casa Real.

Su trayectoria combinó una sólida formación académica en Derecho con una intensa agenda internacional y militar que la situó, según analistas, como una pieza fundamental para la estabilidad y el futuro de la Corona, al ser considerada favorita en la sucesión.

Doctora en Derecho por la Universidad de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales, la princesa, amante de la hípica, también se formó en algunas de las escuelas más elitistas de su país y en Inglaterra.

Además de la abogacía, fue embajadora de Tailandia en Austria -entre 2012 y 2014- y ejerció varios cargos de representación del país en Naciones Unidas, entre otros en el organismo de la ONU para la Mujer y, más recientemente, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En octubre de 2016, tras la muerte de su abuelo, el rey Bhumibol, y la ascensión al trono de su padre, quien no cuenta con la popularidad de su progenitor, Bajrakitiyabha tomó un rol más activo en las ceremonias y actos de la Casa Real y en representación del país.

En 2021, Bajrakitiyabha dejó su cargo de fiscal en la Oficina del Fiscal General para desempeñar el puesto de jefa de mando -con un rango de general- en el Cuerpo de Seguridad de la Casa Real.

A raíz de este nombramiento, la princesa comenzó a lucir un corte de pelo corto, similar al que exhiben otros altos rangos militares tailandeses.

Estos cambios, y su frecuente aparición en actos oficiales con uniforme militar, fue interpretado como un guiño ante la posibilidad de ser nombrada heredera de la Corona.

Larga hospitalización

En diciembre de 2022 todo cambió de manera súbita. La princesa se desplomó repentinamente tras perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a 250 kilómetros al noreste de Bangkok.

Bajrakitiyabha fue trasladada de urgencia a la capital, donde permaneció ingresada en el Hospital Chulalongkorn hasta su muerte.

Según la explicación oficial, la princesa perdió el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó la «inflamación del corazón» y una «alteración grave del ritmo cardíaco».

La Casa Real tailandesa trató con gran secretismo el estado de salud de la princesa e informó, de manera muy esporádica, sobre algún empeoramiento en su condición debido a diversas infecciones.

Finalmente, este viernes la Casa Real informó sobre el deceso de la princesa.

«A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció», precisa el comunicado.

Nacida el 7 de diciembre de 1978, ‘Bha’ se diferenciaba del resto de sus hermanos por ser la única cuya madre -la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca, de quien el rey se divorció en 1991- era miembro de una monarquía antes de casarse con el actual soberano.

Soltera y sin hijos, se desconoce si sufría algún problema de salud antes de enfermar. Su muerte deja en la línea sucesoria a su hermano Dipangkorn -el hijo más joven del rey y fruto de su tercer matrimonio- y a su hermana Sirivannavari -única hija reconocida de las segundas nupcias de su padre-. EFE/ir