Fallas mecánicas sería la causa del accidente en Colinas que dejó nueve muertos, según inspector de la DNVT

Tegucigalpa – La tragedia vial en el municipio de San José de Colinas que dejó un saldo de nueve personas muertas y fue producto de una falla mecánica del vehículo que transportaba a los simpatizantes del Partido Nacional y Liberal.

Así lo informó este lunes el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darwin Hernández, tras realizar las pericias e investigaciones.

“Podemos concluir que esto se da producto de una falla mecánica donde se desprendió el seguro de la palanca de cambio del vehículo”, dijo el oficial al noticiero Hoy Mismo.

El inspector de la DNVT explicó que esto provocó el accidente ya que el vehículo no podía acelerar en una pendiente descendiente.

Asimismo, añadió que al vehículo no se le daba la manutención adecuada ni preventiva.

También reveló que el sistema de frenos también tenía una falla, no estaba regulado de la forma correcta y provocó que el conductor no reaccionara a tiempo para evitar el accidente de tránsito.

Hernández señaló que la persona que iba como conductor desconocía el funcionamiento del vehículo porque era la primera vez que lo utilizaba.

Confirmó que el conductor del vehículo, y que dependerá del Ministerio Público si requiere al propietario. AG