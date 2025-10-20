Fallas geológicas agravan daños y desalojos en la colonia Guillén de Tegucigalpa

Tegucigalpa– La situación en la colonia Guillén continúa siendo crítica debido al avance de las fallas geológicas que desde hace varios años afectan la zona. Las recientes lluvias han saturado el terreno, provocando nuevos deslizamientos y el colapso de más viviendas, mientras los vecinos denuncian que enfrentan la emergencia sin respuesta de las autoridades.

Más de 20 casas han sido desalojadas y varias calles permanecen completamente vacías. En algunos sectores, el servicio eléctrico fue suspendido para evitar accidentes ante la posibilidad de que los postes cedan con el movimiento del suelo.

Los vecinos, angustiados, se turnan para cuidar las pocas pertenencias que aún conservan dentro de sus viviendas, muchas de las cuales muestran grietas profundas y paredes colapsadas. Entre las casas dañadas hay desde construcciones de dos y tres plantas hasta viviendas humildes, todas amenazadas por el avance de las fallas.

Sin presencia institucional ni soluciones concretas, los pobladores viven entre la incertidumbre y el temor, observando cómo su esfuerzo de años se convierte en escombros. La colonia Guillén, junto a sectores aledaños como El Reparto, continúa siendo una de las zonas más afectadas por la inestabilidad del terreno que se ha venido agravando desde el año 2022.

La preocupación de los vecinos de la zona aumenta con los pronósticos de lluvia que persisten para los próximos días.LB