Falla severa en líneas de transmisión deja sin energía a varias zonas de El Paraíso y Olancho, ENEE trabaja en respuesta

Tegucigalpa– Una falla grave en la línea de transmisión L424, que conecta los municipios de Danlí, Chichicaste, Trojes y Patuca, dejó fuera de servicio a gran parte de los departamentos de El Paraíso y Olancho, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La situación también afectó a los circuitos L363 y L362 de zonas aledañas.

Ante las fuertes lluvias y el riesgo para la población, la ENEE activó sus protocolos de emergencia y desplegó 74 cuadrillas en los departamentos con alerta roja, para restablecer el servicio, priorizando hospitales, albergues y centros educativos.

El gerente de la ENEE, Erick Tejada, informó que en los cuatro departamentos bajo alerta roja se han recibido 1,604 reportes de afectaciones durante los últimos tres días. “Se han reemplazado 11 transformadores y 22 postes, con un costo aproximado de 3.4 millones de lempiras en las zonas afectadas”, detalló Tejada.

Por departamentos, los reportes de incidentes han sido significativos: Lempira registró 85, La Paz 172, Intibucá 98, y Francisco Morazán más de 1,200 incidentes en los últimos tres días.

El gerente destacó que las cuadrillas se encuentran distribuidas estratégicamente para garantizar la seguridad del personal y asegurar el suministro eléctrico en los lugares prioritarios. “Esperamos que en las próximas horas disminuyan las lluvias.

Por otra parte, Tejada, detallo que; “en el embalse El Cajón se han registrado más de 65 mm de precipitación, especialmente en las cuencas de los ríos Muelle y Sulaco, y continuamos monitoreando los niveles para informar oportunamente a la población”, añadió Tejada.LB