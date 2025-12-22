Falla geológica sigue activa en El Reparto

Tegucigalpa– La falla geológica de la colonia El Reparto sigue activa y provocando más deslizamientos de tierra sobre viviendas de la vulnerable zona.

Los vecinos de la zona hacen un llamado a las autoridades competentes para recibir apoyo.

Indicaron que diariamente se reporta el desprendimiento de piedras, por lo que el temor se apodera de las familias del sector.

Señalaron que el alcalde capitalino (Jorge Aldana), debería de estar supervisando la problemática que existe en esa zona.

La falla está activa desde octubre que se registraron deslizamientos y las grietas en las viviendas se prolongaron producto de las lluvias y la saturación del suelo. IR