Falla en transformador deja sin energía a varios municipios de Yoro, informa la ENEE

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que la interrupción del servicio eléctrico registrada en las últimas horas en el departamento de Yoro se debe a una falla en un transformador ubicado en la Subestación El Progreso.

De acuerdo con un comunicado oficial, el equipo presentó un problema en uno de sus componentes de aislamiento, lo que activó automáticamente los sistemas de protección y provocó su salida de operación para evitar daños mayores en la infraestructura eléctrica.

Las autoridades detallaron que actualmente personal técnico especializado de ENEE Transmisión se encuentra en el lugar realizando trabajos de revisión y reparación de emergencia, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico lo antes posible.

La falla afecta el flujo de energía que alimenta las subestaciones de Morazán y Yoro, lo que impacta directamente a varios municipios de la zona norte y centro del departamento.

Entre las localidades afectadas se encuentran Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito, Sulaco, Marale y Santa Rita.

En ese sentido, la ENEE pide la comprensión de la población mientras se realizan las labores necesarias para normalizar el servicio y aseguró que trabajan en la reparación y el restablecimiento de la energía eléctrica en la zona afectada.LB