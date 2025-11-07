Falla en subestación Suyapa deja sin energía el centro sur de Honduras

Tegucigalpa – Una falla en la subestación Suyapa dejó sin el servicio de energía varios lugares de la zona centro sur de Honduras.

El propio gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada explicó que el corte del servicio público se debió a una falla temporal de la subestación Suyapa.

“Falla temporal en Subestación Suyapa, varios circuitos en zona centro sur del país afectados. Ya personal en campo reparando para restablecer lo antes posible. Paulatinamente se irá normalizando el servicio”, informó Tejada.

Minutos más tarde, el funcionario comunicó que se había restablecido los circuitos afectados en Miraflores, La Cañada, Guaimaca, Juticalpa, Danlí y El Zamorano.

“Ya restablecido el 100 % de la carga”, finalizó el titular de la ENEE. JS