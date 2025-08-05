Falla en línea Guaimaca-Juticalpa deja sin energía a varias zonas de Olancho

Tegucigalpa— Una falla en la línea de transmisión Guaimaca-Juticalpa L442 dejó sin suministro eléctrico a las ciudades de Juticalpa, Catacamas y otras comunidades aledañas, informó el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada.

-ENEE trabaja para restablecer servicio, anuncia gerente de la institución.

Según el funcionario, la línea presentó ausencia de señal de voltaje, lo que provocó un corte inmediato del servicio en una amplia zona del departamento de Olancho. “Nuestros equipos ya están en campo para restablecer el fluido eléctrico lo antes posible”, aseguró Tejada a través de un mensaje en su cuenta de X.

La interrupción agravó aún más el malestar de los pobladores, quienes han venido denunciando fallas constantes en el suministro de energía y problemas de voltaje en la región. La población en general nuevamente afectada por la falta de un servicio eléctrico estable, en la zona.

Olancho es uno de los departamentos con mayores reclamos en cuanto a la calidad del servicio energético, una situación que, según líderes comunitarios, limita el desarrollo económico, afecta la producción agrícola y pone en riesgo los servicios básicos.

La ENEE no precisó aún las causas técnicas del fallo, pero adelantó que brindará un informe detallado una vez se normalice el sistema.

Mientras tanto, la ciudadanía permanece en espera de soluciones estructurales que garanticen un servicio eléctrico confiable y continuo en una zona históricamente marginada del país en términos de infraestructura energética, pese a que se anunció en su momento que Patuca solventaría los problemas de energía.LB