Falcao dice que nunca imaginó que su debut con Millonarios sería ante River Plate en julio

Bogotá.- El delantero colombiano Radamel Falcao García aseguró este viernes que «nunca se imaginó» que su primer partido con la camiseta de Millonarios sería contra River Plate, el equipo en el que se formó, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso que se prevé se juegue el 9 de julio próximo.

«Parece que hubiera sido todo organizado, pero salió perfecto porque nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser con River en el Monumental», aseguró el artillero de 38 años en una entrevista con la emisora W Radio.

El atacante fue anunciado el jueves como fichaje del club bogotano, del que es aficionado además, en la que será su primera experiencia en la primera división de Colombia.

García, que la temporada pasada jugó en el Rayo Vallecano, añadió: «River es todo; me llevaron de niño, me convertí en hombre allá, me terminaron de formar, me dieron sus valores. Jugué cuatro años en primera división, para mí River es todo, entonces poder ir con Millonarios, que es mi otro equipo, no sé cómo describirlo».

Detalles del contrato y polémica

‘El Tigre’ aseguró que firmó un contrato por seis meses con los capitalinos por «un factor influyente que termina siendo determinante».

«Es el tema del impuesto al patrimonio y ese factor era un impacto muy fuerte, que al principio me impediría continuar. Eso se habló con Gustavo (Serpa) y con Enrique (Camacho, directivos de Millonarios), que ellos estaban haciendo un esfuerzo grande y no podían asumir el impacto que esto podía generar», explicó.

Esto ha suscitado una polémica porque de vivir más de seis meses en Colombia, Falcao se convertiría en residente fiscal -como ya lo es en España- y deberá tributar en el país no sólo lo que gane acá sino también sus multimillonarias ganancias en el resto del mundo

Por esa razón, García reveló que acordó con los directivos que si el equipo cumple con los objetivos planteados podrán «extender la continuidad para el 2025».

Sueño cumplido

En cuanto a su rol en el equipo, García señaló que tratará de «hacer esa conexión» con sus compañeros, «que haya sinergias dentro y fuera de campo para que podamos tener un gran rendimiento».

Igualmente, ‘el Tigre’ manifestó su emoción por tener la posibilidad de jugar en todos los estadios de su país después de haber recibido mucho amor de sus compatriotas en el exterior.

«En esta etapa de mi carrera, después de todo lo que he vivido, poder tener la experiencia de recibir ese cariño dentro del país para mí es impagable», expresó.

Agregó: «Siempre viví en el extranjero y los colombianos en Turquía, España o Portugal siempre me daban las gracias por lo que hago, eran de todas partes de Colombia, pero nunca había podido sentir eso en el país y visitar los estadios de los equipos que vamos a enfrentar para mí es una gran oportunidad». EFE/ir