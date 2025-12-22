Facussé advierte que la falta de madurez del PLH y el PNH podría dejar un gobierno sin legitimidad o favorecer a Libre

Tegucigalpa– El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé Salomón, advirtió sobre graves inconsistencias en el proceso electoral, señalando discrepancias entre los votos emitidos, los registros biométricos y los cuadernillos, lo que —a su criterio— pone en entredicho la transparencia del escrutinio.

Facussé sostuvo que no existe tiempo suficiente para revisar de manera exhaustiva el Escrutinio Especial ni las impugnaciones presentadas, lo que podría derivar en un proceso incompleto y con serias dudas sobre su legitimidad.

“El problema es claro: hay diferencias graves entre votos, biométricos y cuadernillos, y no habrá tiempo material para revisar todo lo que corresponde al escrutinio especial y las impugnaciones”, expresó el empresario.

Asimismo, el exdirigente empresarial atribuyó el escenario de incertidumbre a la falta de madurez política tanto del Partido Liberal de Honduras (PLH) como del Partido Nacional de Honduras (PNH), a quienes responsabilizó de no contribuir a una salida institucional ordenada a la crisis electoral.

En ese contexto, Facussé advirtió que el país podría terminar con un gobierno con poca legitimidad, o bien que el potencial ganador del proceso sea el partido Libertad y Refundación (Libre), en medio de un clima de desconfianza ciudadana y tensión política.

Las declaraciones del expresidente de la CCIC se suman a una serie de pronunciamientos de distintos sectores que han expresado preocupación por el desarrollo del proceso electoral y sus posibles consecuencias para la estabilidad democrática del país.LB