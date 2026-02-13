Facultad de Humanidades y Artes lanza certificado en Artes Visuales y Danza

Tegucigalpa– La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Departamento de Arte, ofrece una nueva oportunidad de formación con el lanzamiento de certificados universitarios orientados a los contenidos de las licenciaturas en Artes Visuales y Danza.

Estos programas están dirigidos a personas interesadas en desarrollar sus habilidades artísticas y explorar su talento creativo, previo a la apertura formal de dichas carreras.

La socialización de ambos certificados se realizará el viernes 13 de febrero, en el auditorio 1 del C3, de 10:00 a.m. a 12:00 m.

El certificado en Artes Visuales se desarrollará durante tres meses, de marzo a mayo de 2026, en modalidad presencial los días jueves y viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las clases se impartirán en el cuarto piso del edificio C2 de Ciudad Universitaria.

Por su parte, el certificado en Danza iniciará el 2 de marzo de 2026 y se llevará a cabo de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., también en el cuarto piso del edificio C2. Este programa surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la formación inicial de las y los participantes en el campo de la danza, brindando conocimientos sobre sus bases técnicas fundamentales.

Las áreas de formación incluyen movimiento dancístico, danza contemporánea y danza folclórica.

Ambos certificados están diseñados para que las y los participantes fortalezcan su base técnica y vocacional, desarrollen habilidades fundamentales, disciplina artística y mayor seguridad en su proceso formativo. Además, al completar los programas, las y los estudiantes obtendrán un reconocimiento de créditos académicos, lo que les permitirá optar por los exámenes de suficiencia de las licenciaturas correspondientes.

Para las personas interesadas en obtener más información sobre los certificados en Artes Visuales y Danza, pueden comunicarse a través del teléfono 2216-6100, extensión 10902, o escribir a los correos electrónicos artes.visuales@unah.edu.hn y carreradedanza@unah.edu.hn , donde se brindará atención y orientación sobre el proceso de inscripción y requisitos. IR