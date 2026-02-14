Fàbregas, sobre la expulsión de Morata: «Espero mucho más de él en este sentido»

Roma.- El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, lanzó una advertencia a su compatriota Álvaro Morata, expulsado en un minuto por doble amarilla debido a dos acciones sin balón, y dijo que espera «mucho más de él» en este tipo de situaciones.

En la derrota del Como ante la Fiore (1-2), Morata recibió dos amarillas que complicaron la posibilidad de empate de su equipo.

La primera, en el minuto 88, por discutir en exceso con Mandragora; la segunda, un minuto después, por caer en la provocación en forma de pequeño empujón de Ranieri, a la que respondió con otro empujón más brusco sin balón de por medio que acabó con su partido solo 20 minutos después de haber ingresado en el campo.

«La provocación forma parte del fútbol. Quirn no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa», declaró a DAZN Fàbregas tras el duelo.

«Es un jugador de experiencia, me espero mucho más en este sentido», añadió.

El Como no pudo gestionar bien los últimos minutos de un partido en el que consiguió recortar distancias en el 77. Pese al intento de Fàbregas desde la banda de bajar las revoluciones de los suyos, no pudo evitar múltiples parones de juego por encaramientos y faltas innecesarias.

«Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación, forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir», finalizó.

El Como, con esta derrota, pone en peligro su presencia en puestos europeos. Es sexto con 41 puntos, solo dos más que el Atalanta, aunque tiene que recuperar el partido ante el Milan que no jugó por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. EFE/ir