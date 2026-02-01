Fàbregas: «El error de Nico es parte del camino, siempre intenta marcar la diferencia»

Roma.- El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, defendió este domingo al argentino Nico Paz, que falló un penalti en el tiempo añadido ante el Atalanta (0-0), y aseguró que lo importante es que es un jugador que siempre «intenta marcar la diferencia»

«Es importante mandar un mensaje positivo y de ánimo a los jóvenes. Si los queremos matar por un penalti yo no soy esa persona. Esto es parte del fútbol. He fallado yo, he visto fallar a Messi, a Terry en final de ‘Champions’ y eso sí que duele», declaró a DAZN tras el duelo.

«Esto es parte del camino, que se vaya a casa pensando que es malo, porque se sentirá así… aunque nosotros no lo vemos de esa manera. Estamos muy unidos, tanto con Nico como con todos los jugadores jóvenes que tienen la valentía de intentar marcar la diferencia. Él siempre lo intenta. Y eso es lo importante. El campeón tiene que levantar la cabeza cuando ha pasado algo que no ha ido bien», añadió.

Paz erró por tercera vez un penalti con el Como, el segundo en lo que va de temporada. El Como, pese al error desde los once metros de su gran estrella, no pudo ganar a un equipo sin el nigeriano Ademola Lookman, cerca de cerrar su incorporación al Atlético de Madrid, y en inferioridad desde el minuto 8 del duelo.

«El balón no ha querido entrar. Es parte del fútbol también. Felicidades al Atalanta porque han hecho su partido. Hemos tenido 29 ocasiones claras. Duele pero es así», analizó Fábregas. EFE/ir