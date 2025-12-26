Fabiola Rosa espera el reconteo de votos con fe y esperanza

Tegucigalpa – La candidata a diputada del Partido Nacional, Fabiola Rosa dijo este viernes que espera el reconteo de votos con fe y esperanza, además agregó que como abogada sabe cómo defender los votos a su favor.

Rosa ocupa en la actualidad la vigésimo tercera diputación por Francisco Morazán y la novena posición en su partido político con 129,217 marcas a su favor, sin embargo, otros aspirantes a diputados nacionalistas le siguen de cerca.

En tal sentido, la profesional del derecho indica que está confiando que al finalizar el escrutinio especial, el voto la favorezca y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la ratifique cuando dé la declaratoria final.

“Lo que sí les voy a decir es que el Partido Nacional está gozoso de Nasry Tito Asfura, nosotros queremos apoyarlo en el Congreso Nacional, sabemos que hacer una legislatura efectiva pensando en el pueblo”, dijo. VC