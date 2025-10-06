spot_imgspot_img
Deportes

Fabio Cannavaro se pone al frente de la selección de Uzbekistán de cara al Mundial 2026

Por: EFE

Moscú.- El italiano Fabio Cannavaro ha sido nombrado entrenador de la selección de Uzbakistán, anunció este lunes la Federación de Fútbol uzbeka.

«¡Fabio Cannavaro es el entrenador de la selección nacional de Uzbekistán!», señala el mensaje oficial en las redes sociales de la federación.

La nota agrega que el exinternacional italiano preparará al combinado del país asiático para el Mundial de 2026.

Se espera que hoy Cannavaro ofrezca una rueda de prensa junto con la dirección de la Federación de Fútbol de Uzbekistán.

El exdefensa de la Juventus, Real Madrid y Parma trabajó previamente como entrenador en China y Arabia Saudí.EFE/ir

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024