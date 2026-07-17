Fabián Ruiz: «Ganar significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero»

Madrid- El futbolista de la selección española Fabián Ruiz dijo este viernes que «haciendo las cosas bien» España tiene «muchas posibilidades» de lograr la victoria en la final del Mundial ante Argentina, vigente campeona, y que son conscientes de que ganar el título «significará mucho» para ellos pero «sobre todo para un país entero».

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), el centrocampista sevillano aseguró que el partido del próximo domingo será «muy igualado», si bien el conjunto que dirige Luis de la Fuente confía en sus posibilidades de hacerse con el que sería el segundo Campeonato del Mundo de fútbol de la historia de España.

«Vamos a intentar hacer lo que siempre hemos hecho. Sabemos que ganar este partido significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero», declaró.

Fabián, que tras varias suplencias ha logrado ganarse la confianza del seleccionador Luis de la Fuente, que lo alineó de inicio tanto en los cuartos de final ante Bélgica, donde anotó un gol, como en las semifinales ante Francia, analizó en los micrófonos de la radio pública las claves de la final.

«Los dos equipos al principio saldremos con mucha intensidad, con muchas ganas. Es verdad que en este tipo de partidos no podemos sobrepasar la intensidad porque al final vives el partido con mucha aceleración. Tenemos que estar tranquilos, con calma, quitando esos nervios de los primeros minutos. Creo que será un partido muy igualado, pero esperemos que por pequeños detalles nos lo llevemos nosotros», explicó.

Para proclamarse campeona del mundo y bordar en su camiseta su segunda estrella, España tendrá que superar el próximo domingo nada menos que a la Argentina de Lionel Scaloni, que alcanza su tercera final en las últimas cuatro ediciones, la segunda consecutiva tras conseguir título de Qatar 2022.

«Creo que ellos intentarán anularnos un poco. Con su estrategia, sus tácticas, intentarán que nosotros no estemos cómodos, que no podamos hacer nuestro fútbol, nuestro partido. Nosotros intentaremos hacer lo mismo, intentaremos que no estén cómodos ellos, intentar tener nosotros la pelota. Sabemos del peligro que tienen con la pelota, tienen al mejor jugador del mundo», señaló.

Para Fabián ese jugador es Lionel Messi, con quien compartió vestuario en su etapa en el Paris Saint-Germain y a quien calificó como una persona «muy cercana y muy buena» que a sus 39 años sigue «haciendo cosas increíbles».

«Si no lo conociera te diría que no es humano, pero lo conozco bien, he tenido la suerte de poderlo disfrutar en un mismo equipo. Ahora lo tengo en contra, no me gusta, no nos gusta a nadie, sabemos de lo que es capaz, nos lo está demostrando en este Mundial, pero no solamente en este Mundial, lleva 20 años demostrándolo, por eso es el mejor jugador de la historia», afirmó.

A dos días de la final del Mundial, la segunda de la historia de España tras la de Sudáfrica 2010, el sevillano aseguró que el equipo afronta con «naturalidad» el partido del próximo domingo, que considera que será uno de los «más importantes» de sus carreras futbolísticas.

«Sé que tengo detrás a todo un pueblo, a todo un país que está apoyándome, no solo a mí sino a todos los compañeros, pero bueno, estamos tranquilos de que ese día -el domingo- España será una fiesta, que estará todo el mundo pendiente de nosotros y esperemos darle una alegría», agregó.

Preguntado por la progresión de la selección en el Mundial, que arrancó con empate inaugural ante Cabo Verde y en el que ha ido de menos a más hasta alcanzar la final eliminando a Francia, una de las grandes favoritas al título, el internacional español destacó la confianza del vestuario como elemento clave.

«Siempre lo hemos dicho, que confiábamos mucho en esta selección, nuestro entrenador, que veníamos haciendo grandes torneos, llevábamos muchos partidos jugando a un gran nivel. Sabíamos que iba a ser un partido difícil contra Francia, una de las mejores selecciones del mundo con grandísimos jugadores, pero creo que hicimos un partidazo».

Sobre sus sensaciones personales a las puertas de jugar la final de un Mundial, el jugador del Paris Saint-Germain, ganador de dos Ligas de Campeones, reconoció que se considera un «afortunado».

«Desde pequeño yo creo que ningún niño imagina llegar a esto, a una final de un Mundial, lo más grande que hay para un jugador y, bueno, voy a tener la suerte de poder ser uno de los afortunados», concluyó. EFE/lb