Exviceministro del Café alerta por caída en precios futuros y pide estrategia urgente para apoyar a productores

Tegucigalpa – El exviceministro del Café, Carlos Murillo, expresó su preocupación ante la caída de los precios del café en la bolsa de futuros, señalando que en el último trimestre se ha registrado una baja de más de 132 dólares, lo cual representa un escenario negativo para la economía nacional.

“Estamos viendo con suma preocupación la caída de los futuros del café. Este rubro ha sido históricamente un estabilizador de la economía y una disminución de esta magnitud impacta directamente en los ingresos del país”, afirmó Murillo.

El exfuncionario, quien también es productor de café en el departamento de Lempira, indicó que el precio actual ronda los 294 dólares por quintal, el cual calificó como “aceptable, pero no óptimo”, ya que no garantiza la rentabilidad necesaria para miles de pequeños productores.

En ese sentido, Murillo subrayó la necesidad de trabajar de manera urgente en una estrategia integral que permita inyectar recursos al sector, brindar asistencia técnica puntual y establecer una política pública que respalde a más de 120 mil familias productoras en el país.

“La caficultura genera cerca de un millón de empleos directos e indirectos, por lo que se debe proteger al productor, que sigue siendo el eslabón más vulnerable de la cadena”, señaló.

Entre los factores que están influyendo en la baja del precio, Murillo mencionó los anuncios de una buena producción en Brasil, lo cual incrementa la oferta global y presiona los precios a la baja, situación que preocupa especialmente a países como Honduras.

“El país depende en gran parte de la caficultura para la generación de divisas, hablamos de alrededor de 2 mil millones de dólares. Por eso es fundamental una estrategia de comercialización y promoción que nos permita acceder a mercados más exigentes y obtener mejores precios”, concluyó. LB