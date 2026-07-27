Exviceministra Julissa Villanueva no comparece ante el MP tras citación por caso Angie Peña

Tegucigalpa. El Ministerio Público informó este lunes que la doctora Semma Julissa Villanueva no compareció a la citación que le fue girada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Samantha Peña.

A través de un comunicado, el ente acusador indicó que, en ejercicio de sus facultades para el esclarecimiento de los hechos, ha instado a todas las personas que posean información relevante sobre el caso a rendir declaración con el objetivo de fortalecer e impulsar la investigación.

El MP señaló que, luego de las declaraciones ofrecidas por Villanueva en distintos medios de comunicación, fue citada formalmente para este lunes 27 de julio a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la FESCCO.

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Sin embargo, la institución fue notificada de que la profesional no compareció en los términos establecidos en la convocatoria.

La institución agregó que la Fiscalía permaneció a la espera de su comparecencia y precisó que la solicitud realizada por la doctora Villanueva será valorada con respeto y conforme al marco procesal vigente.

Asimismo, recordó que, de acuerdo con la Ley del Ministerio Público, en los casos relacionados con el delito de trata de personas la recepción de declaraciones testimoniales corresponde exclusivamente al fiscal asignado a la investigación, en apego a las competencias institucionales.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con el esclarecimiento del caso Angie Peña y aseguró que el Fiscal General mantiene su disposición para que la fiscalía competente continúe desarrollando las diligencias conforme a la ley, con el propósito de avanzar en las investigaciones. IR