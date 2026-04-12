Exviceministra Julissa Villanueva critica nombramiento de policías depurados y con vínculos con el crimen organizado

Tegucigalpa- La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva criticó, a través de sus redes sociales, el nombramiento de policías depurados y vinculados con el narcotráfico.

Indicó que el caso del zar antidrogas Arístides González parece haberse «extraviado» o debilitado, impidiendo que el Ministerio Público presente requerimientos penales sólidos.

A 16 años del asesinato del zar antidrogas, el sistema premia a quienes debieron ser castigados. La impunidad no solo es silencio, hoy está normalizada.

Agregó que es indignante mientras Arístides González murió a manos de una estructura policial criminal, las autoridades policiales anteriores y actuales facilitan el retorno de oficiales cuestionados, argumentando «violación de derechos» a los depurados. ¿Y los derechos de las víctimas?, preguntó.

La justicia en Honduras es un círculo vicioso donde el crimen organizado siempre recupera su uniforme. Realmente se necesita una verdadera limpieza, no un reciclaje de la corrupción, sostuvo.

Indicó que es importante referir que oficiales que fueron señalados, suspendidos o retirados por sus oscuros vínculos o por su incapacidad para justificar sus patrimonios, están siendo reintegrados con honores, ascensos y salarios retroactivos.

“Es una bofetada a la memoria del Zar Antidrogas -Impunidad Reciclada- mientras los verdugos de Arístides González siguen sin castigo, el sistema premia a quienes debieron ser investigados penalmente, devolviéndoles el uniforme y el poder como si nada hubiera pasado”, señaló la exministra Villanueva.

Afirmó que la institucionalidad continúa secuestrada con la reincorporación masiva de agentes cuestionados y confirma que la policía nunca dejó de estar capturada por los mismos intereses que planificaron aquel crimen el 2009.

“Como exviceministra de Seguridad y Ciudadana, manifiesto mi absoluta indignación y rechazo ante la presencia de personal policial con antecedentes delictivos y nexos con el crimen organizado”, arguyó.

Reiteró que la impunidad se perpetúe: Han pasado 16 años desde el asesinato del General Julián Arístides González y el caso sigue sin resolverse. El asesinato fue una conspiración del narcotráfico ejecutada por policías con armas de reglamento.

Aseguró que la supuesta depuración policial ha fracasado, bajo el argumento de violaciones al debido proceso, se ha permitido el ascenso de oficiales cuestionados con vínculos previos al crimen organizado, avalados incluso por el Congreso Nacional.

Indicó que el Estado enfrenta más de 18,000 demandas por despidos presuntamente irregulares, con embargos que alcanzan los 4,000 millones de lempiras. El retorno del 85% de los depurados desde el gobierno pasado no es un acto de justicia, sino un premio a la opacidad, por lo que se debe investigar estos hechos con una auditoría inmediata, revisión exhaustiva de los expedientes de cada oficial reintegrado y ascendido bajo sospecha de vínculos criminales.

“Justicia para el Zar: El Ministerio Público debe presentar requerimientos fiscales contra los autores materiales e intelectuales identificados en los informes policiales ocultados desde 2009”, afirmó.

“Que se investigue por qué los recursos destinados a salud o educación han sido desviados para pagar indemnizaciones a policías que fallaron sus pruebas de confianza”, manifestó.

Llamó a las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad no permitan que el uniforme que debe protegernos siga siendo usado por quienes vendieron la vida de un hombre íntegro. IR