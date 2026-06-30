Exviceministra de Sedis queda en libertad tras acreditarse legítima defensa

Tegucigalpa – La exviceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Doris Mayell Mendoza Pastor, quedó en libertad luego de que las autoridades determinaran que actuó en legítima defensa tras la muerte de un hombre en Jutiquile, Olancho.

La resolución se produjo tras la valoración de las investigaciones, testimonios y videos, los cuales, según la información oficial, respaldan la versión presentada por la exfuncionaria desde el inicio del proceso.

De acuerdo con las autoridades, Kelvin Daniel Carías, de 41 años, ingresó de forma ilegal a la propiedad durante la madrugada y habría agredido físicamente a Mendoza, la cual ante esa situación utilizó un arma de fuego para defenderse.

Con base en los elementos de prueba recabados, el Ministerio Público concluyó que la actuación de Mendoza se ajusta a la figura de la legítima defensa por lo que no existían fundamentos para mantenerla privada de libertad.

El caso cobró notoriedad desde el pasado 25 de junio, cuando la exfuncionaria se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional para responder por lo ocurrido y colaborar con las investigaciones.

La decisión de las autoridades pone fin a la medida de detención contra la exviceministra, aunque las diligencias del proceso continuarán para completar el expediente investigativo. AD