Exvicecanciller Torres cuestiona aspiraciones de Pineda: “hace falta valor para lanzarse así a la Presidencia”, dispara

Tegucigalpa – El exvicecanciller Gerardo Torres lanzó fuertes críticas contra el exministro y ahora candidato presidencial Octavio Pineda Paredes, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde pone en duda el rumbo político que representa su aspiración.

En su publicación titulada “El brillo del filo”, Torres ironiza sobre la candidatura de Octavio Pineda, señalando que “hay derecha”, en alusión a un supuesto posicionamiento ideológico del aspirante. Según el exfuncionario, apostar al llamado “antirixismo” no es una estrategia nueva en la política hondureña, recordando experiencias previas que, afirma, no resultaron del todo negativas.

Sin embargo, Torres advierte que intentar competir desde una postura más conservadora que sectores tradicionales como el Partido Nacional sería un error.

En ese contexto, menciona al excandidato presidencial Salvador Nasralla, a quien describe como una figura de derecha que no logró superar a las estructuras tradicionales, pese a su influencia mediática.

El exvicecanciller también hizo referencia al papel que desempeñó Pineda durante el anterior gobierno de Xiomara Castro, recordando que administró una cartera “multimillonaria”.

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En esa línea, Torres subrayó que medidas como la exigencia de que los sectores más ricos paguen impuestos no fueron una iniciativa reciente, sino parte de la agenda promovida desde el inicio de la administración Castro. Asimismo, destaca el rol de Rixi Moncada, a quien atribuye haber dejado estructurados proyectos que posteriormente fueron inaugurados en el gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras.

El exfuncionario también reprochó lo que considera un incumplimiento político por parte de Pineda, señalando que habría abandonado responsabilidades dentro de la estructura de campaña en el departamento de Francisco Morazán, lo que, a su juicio, debilita su credibilidad como aspirante presidencial.

Otro de los cuestionamientos planteados por Torres gira en torno al llamado a “consenso” que, según él, promueve Pineda. El exvicecanciller se pregunta con quién se buscaría ese entendimiento, haciendo alusión a actores políticos a los que responsabiliza de hechos de fraude electoral en el pasado reciente.

Octavio Pineda junto a Jorge Aldana acordaron reuniones con líderes del Partido Libre en todo el país para sentar las bases de precandidaturas políticas de cara a los comicios de 2029.

Finalmente, Torres cuestiona el momento elegido para el lanzamiento de la candidatura, sugiriendo que coincide con la aplicación de juicios políticos a miembros de Libre. Con un tono crítico y cargado de ironía, concluye que postularse a la Presidencia en esas condiciones requiere valor, “para bien o para mal”. JS

El mensaje evidencia las crecientes tensiones dentro del espectro político hondureño, particularmente en torno a las definiciones ideológicas y estrategias de cara a futuros procesos electorales. JS