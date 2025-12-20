Exvicecanciller García: Vendrían cosas mucho más serias si niegan el derecho a los hondureños

Tegucigalpa – El exvicecanciller Antonio García señaló este sábado que en materia electoral y de derechos humanos, la comunidad internacional tiene derecho a asegurarse de que en un país tiene la libertad de escoger a alguien, poniendo presión en el caso de Honduras con revocación de visas.

García agregó además que “vendrían cosas mucho más serias si este curso siguiera y se llegara a negar el derecho a los hondureños”.

(Leer) EEUU revoca visa a Mario Morazán y la niega a Marlon Ochoa, además advierte no tolerará ataque a democracia

En las últimas horas, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, informó la noche del viernes que retiró y negó la visa a los funcionarios hondureños Mario Morazán y Marlon Ochoa por “socavar la democracia” al obstaculizar el recuento de votos.

El exdiplomático refirió que esta semana, el discurso de casi todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo orientado a pedirle al gobierno de Honduras que se dejara trabajar en total autonomía al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se agilizará el resultado “y sobre todo recordándole que no hay que entrometerse en el proceso electoral, que eso le corresponde al CNE”.

García mencionó que no se habló de injerencia o intervención, porque en materia electoral y de derechos humanos, estas se permiten cuando hay violación grave de derechos humanos o cuando un pueblo quiere votar y el gobierno le roba las elecciones, como pasó en Venezuela, dijo.

“Entonces esa preocupación de que en Honduras se respete lo que se decidió el 30 de noviembre, que la votación de los hondureños que claramente votó por la derecha y que dejó a Libre en un distante tercer lugar es una voluntad soberana”, aseveró al recordar que la OEA indicó que las fallas que ha habido no eran ni fraude ni dolo. VC