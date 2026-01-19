Exvicecanciller destaca que acercamiento de Asfura con occidente podría convertir a Honduras en vitrina de Israel en América Latina

Tegucigalpa – El exvicecanciller de la República, Antonio García señaló este lunes que la política exterior del Gobierno del presidente Nasry Asfura ya apunta hacia la derecha y hacia Occidente.

“Su encuentro con tres secretarios clave de la administración Trump [relaciones exteriores, defensa y comercio] es más que elocuente. Asimismo, su viaje a Israel promete una fuerte cooperación estratégica que podría convertir a Honduras en vitrina de Israel en América Latina en materia de cooperación”, destacó el exfuncionario del gobierno de Xiomara Castro mediante un mensaje en su cuenta de la red social X.

García subrayó la frase expresada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu:“El cielo es el límite”, y refirió que la expresó pese a la gran tragedia humanitaria en Gaza y al origen palestino del mandatario electo hondureño. “Prevalecen los intereses nacionales y los vínculos especiales con Israel”, enfatizó.

La agenda de trabajo en el exterior del presidente electo Asfura inició en Estados Unidos donde sostuvo encuentros con altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, desde el lunes 12 de enero.

En tanto, en Israel, el presidente electo sostuvo encuentros con el mandatario israelí Isaac Herzog, con el primer ministro Benjamín Netanyahu y con el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar.

El exvicecanciller prevé además que los embajadores de la Unión Europea y de Israel serán acreditados en breve con la llegada del nuevo gobierno, en contraste con los más de dos años de espera que tuvieron con la administración de Xiomara Castro.

García cerró su mensaje indicando que “se espera finalmente también el reconocimiento del cónsul honorario de Ucrania engavetado en Presidencia”. VC