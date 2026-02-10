Exvicecanciller Antonio García: aún hay alternativas legales tras fallo que avala cancelación del TPS para hondureños

Tegucigalpa – El exvicecanciller de la República, Antonio García, en relación al tema de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos respaldó la decisión del expresidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, dijo que no todo está dicho.

“La corte de apelación es el circuito número nueve, le da la razón al presidente Trump de que tenía la autoridad y la razón en terminar el TPS”, indicó García, señalando que ahora el camino se traslada al ámbito judicial superior.

El exfuncionario enfatizó que la única vía disponible para revertir la medida es una eventual revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia estadounidense.

“Ahora lo que queda es que se apele esta decisión del día de ayer y que la corte de justicia decida tomar el caso”, afirmó, agregando que, si el máximo tribunal acepta conocer el recurso, los beneficiarios del TPS podrían obtener un año más, tal vez dos, tiempo durante el cual se paralizarían las deportaciones.

García advirtió que, de no admitirse el caso, el proceso judicial llegaría a su fin. “Si la corte de justicia decide que este caso no amerita, entonces ahí ya sería el fin completo del TPS”, expresó.

No obstante, subrayó que todavía existe una posibilidad legal y llamó a mantener la esperanza. “Todavía hay una esperanza, no hay que caer ya en que se perdió”, concluyó, reiterando que la definición final dependerá exclusivamente de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Esta declaración pone de relieve que, aunque el panorama judicial actual es complicado, aún hay alternativas legales que podrían prolongar temporalmente la protección para los hondureños beneficiarios del TPS. LB