Exvicecanciller Antonio García advierte sobre presunto plan de Libre para bloquear la declaratoria de resultados

Tegucigalpa- El exvicecanciller de Honduras, Antonio García, lanzó una fuerte advertencia al asegurar que existe un plan orquestado por el partido Libre para impedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la Declaratoria de Resultados de las recientes elecciones, lo que —según él— podría derivar en una prolongación de la crisis política y un intento por mantenerse en el poder más allá del 27 de enero.

-Libre busca prolongar la crisis poselectoral, según el exfuncionario.

García afirmó que “la jugada de Libre ya está clara”, señalando que, tras solicitar la nulidad del proceso electoral, el oficialismo buscaría bloquear la firma de la declaratoria. De acuerdo con su planteamiento, el consejero Marlon Ochoa no se presentará al pleno, lo que complicaría el proceso de firma conjunta.

Explicó que, ante esta eventualidad, el CNE llamaría a los suplentes —quienes reciben salario precisamente para suplir ausencias—, y será en ese momento cuando “se verá a quién obedecen”. Sin embargo, advirtió que, si tampoco asisten, las consejeras procederían a firmar la declaratoria “con solo dos firmas”, lo que abriría la puerta para que Libre argumente que, sin la firma de Ochoa, el documento “no tiene validez”.

García anticipó que las consejeras responderán que “el pueblo ya habló” y que el país no debe ser rehén de cálculos políticos.

Señala interés del oficialismo en llegar al 27 de enero sin declaratoria

El exvicecanciller aseguró que la estrategia tendría un objetivo claro: llegar al 27 de enero sin declaratoria del CNE ni del Congreso, lo que generaría un vacío institucional que podría abrir la puerta a la prolongación del poder o la imposición de nuevas elecciones.

La llave está en las Fuerzas Armadas

García señaló que, en esta coyuntura, el papel de las Fuerzas Armadas será decisivo. Recordó que el artículo 272 de la Constitución les ordena garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia y proteger el libre sufragio.

“Si obedecen al CNE, se acaba la crisis y Libre se va como mal perdedor y como antidemócrata. Si obedecen al Ejecutivo, viene una larga crisis social, económica y política, acompañada de sanciones y un déjà vu del post-golpe”, advirtió.

Finalmente, dejó en el aire la pregunta que —según él— definirá el rumbo del país en las próximas semanas: “¿Qué creen que harán las Fuerzas Armadas?” LB