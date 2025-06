Extremaunción a la CICIH

Tegucigalpa – La actuación, la noche del miércoles, por parte de la junta directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Redondo únicamente dio la extremaunción a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). El oficialismo sometió a discusión una Ley Especial para la instalación del cuerpo anticorrupción, pero sin hacer lo que verdaderamente solicita Naciones Unidas que es la derogación de algunas leyes vigentes.

Parafraseando con el concepto de la extremaunción (también conocida como la Unción de los Enfermos, es un sacramento de la Iglesia Católica. Consiste en la unción con óleo sagrado de una persona que se encuentra en peligro inminente de muerte, ya sea por enfermedad o vejez. El propósito principal es brindar consuelo espiritual y perdón de los pecados a la persona en su momento de dificultad).

El oficialismo recibió un rechazo por parte de la oposición representada en la Cámara Legislativa, en vista que se pretendió hacer creer que con la aprobación de la ley finalmente se instalaría la CICIH cuando en realidad no es así. Esto lo argumentaron actores políticos que lo calificaron como una trampa porque al saber que no sería aprobado al no tener el respaldo de la mayoría calificada era la excusa perfecta para decirle a la población que es la oposición política quien no quiere que la comisión se instale en Honduras.

El canciller Bú Soto.

El oficialismo del Poder Legislativo se negó a eliminar el decreto 04-2022, conocido como el pacto de impunidad y que liberó a muchos exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya -esposo de la presidenta Xiomara Castro- como lo propuso el Partido Nacional.

Enviaron a votación la Ley Especial para el funcionamiento de la CICIH, aun sabiendo que no tenían el respaldo y que tampoco tomaban en cuenta los puntos exigidos por la oposición legislativa.

Este jueves se cumplen 1 mil 239 días desde que la presidenta Xiomara Castro, en su toma de posesión, ofreció que en 100 días se instalaría la CICIH. Luego de la firma del memorándum de entendimiento en diciembre de 2023, se han firmado cinco prórrogas, la última el pasado 15 de junio que extiende el plazo hasta diciembre de 2025.

El propio canciller, Efraín Bú Soto, detalló que la ONU había otorgado a Honduras la quinta ampliación del memorándum de entendimiento para la instalación de la CICIH.

Bú Soto remarcó en esa oportunidad que el Congreso debería cumplir con algunas exigencias de la ONU como ser:

1. Reforma al Código Procesal Penal correspondiente a los artículos 96, 99 para la incorporación de la figura jurídica de querellante autónomo.



2. Reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para la eliminación de los efectos del Decreto 117-2019 relativos a la inmunidad parlamentaria (jurisdicción especial) para el procesamiento de diputados al Congreso Nacional.



3. Solicitud al Congreso Nacional de interpretación del concepto «más altos funcionarios» en los términos del artículo 313 numeral 2, de la Constitución de la República, y



4. Reforma al artículo 28 de la Ley de Municipalidades en relación con las responsabilidades de los regidores y alcaldes municipales.

Gobierno no traerá la CICIH, es distracción populista

La activista de Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, desmintió públicamente que el proyecto legislativo promovido por la diputada oficialista Hortencia Zelaya, conocida como “Pichu” Zelaya, esté vinculado al proceso para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), como lo exige la ONU.

Gabriela Blen, luchadora social.

“Es falso que el proyecto de Pichu Zelaya va a traer la CICIH. Fue presentado al margen de las negociaciones con Naciones Unidas y no responde a los compromisos asumidos por el Gobierno de Xiomara Castro”, declaró Blen.

La activista detalló que, según el diagnóstico realizado por el equipo de expertos enviado por la ONU y contenido en el Memorándum de Entendimiento firmado por la presidenta Castro, hay reformas clave que el Estado debe cumplir si realmente quiere la llegada de un mecanismo internacional anticorrupción.

Entre los puntos exigidos por Naciones Unidas se incluyen: Derogación de la Ley de Amnistía (Decreto 004-2022), considerada un obstáculo para investigar actos de corrupción del pasado.

Reforma al Código Procesal Penal, para permitir que la CICIH actúe como acusador privado ante los tribunales. Eliminación de fueros e inmunidades especiales que impiden procesar a altos funcionarios del Estado. Ratificación del Acuerdo de Escazú, como parte del fortalecimiento institucional y de acceso a la justicia ambiental.

“Estas reformas son esenciales. Fueron solicitadas por la ONU, no inventadas por nadie, y la presidenta Castro se comprometió públicamente a cumplirlas. Sin embargo, hasta la fecha, el Congreso no ha avanzado en ninguna de ellas”, denunció Blen.

Asimismo, calificó el proyecto de ley presentado por la diputada Zelaya como una “quinta columna” contra la CICIH. “Es un proyecto populista, disfrazado de voluntad política, pero que en realidad debilita la posibilidad real de tener una comisión robusta y autónoma”, advirtió.

Blen instó al Congreso Nacional a dejar de “entretener a la opinión pública con distractores” y someter a votación las verdaderas reformas que exige la comunidad internacional. “Si realmente quisieran la CICIH, ya habrían discutido estas reformas. Lo demás es puro teatro político”, sentenció.

Carlos Umaña, diputado del PSH.

“La CICIH, un show que se volvió velorio y entierro”

El diputado Carlos Umaña arremetió contra el tripartidismo y lo acusa de darle “atol con el dedo” a la población hondureña con el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (CICIH).

Calificó como un “show que se volvió velatorio y entierro”, ya que a la clase política no le conviene que venga la Comisión Anticorrupción.

Señaló que lo sucedido en el Congreso Nacional anoche (miércoles) con este tema se le colocó una lápida a la CICIH ya que le quitaba la independencia al sistema, sin un financiamiento, y sin la figura del querellante.

Afirmó que se insistió en un proyecto de manos atadas y que necesitaba de 86 votos y la ratificación de la siguiente legislatura, algo imposible en este momento en el Congreso Nacional.

“Aprenda a votar población hondureña, no elija a personas que se arropan en el manto de la impunidad”, sugirió el también galeno hondureño.

El diputado Mauricio Villeda.

La CICIH, tirada al cesto de la basura

Para el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda la CICIH no vendrá al país porque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo sabía que no tenía los votos y aun así sometió las iniciativas, “lo tiró al cesto de la basura a propósito”.

“Las reformas constitucionales que se propusieron, no se aprobaron porque la directiva del Congreso Nacional creó un ambiente para que nada de lo que se propusiera, fuese aprobado”, señaló Villeda.

El parlamentario recordó que ambas propuestas necesitaban las tres cuartas partes de los diputados y la junta directiva sabía que no tenían los votos, “y al saber que no tenían los votos y aun así, someterlo a votación era prácticamente negarse a que en esta legislatura se vuelva a presentar ese proyecto”.

Otro aspecto que Villeda calificó como grave es no haber permitido las mociones que se presentaron por parte de varios diputados.

Salvador Nasralla, presidenciable del PL.

El gobierno mató la CICIH

El presidenciable liberal, Salvador Nasralla, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo pide dos condiciones para que se instale en Honduras un mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH.

Manifestó que las condiciones que pide la ONU son que ellos puedan designar el personal y que el presupuesto esté a cargo de cooperantes extranjeros.

Señaló que si el gobierno financia la CICIH, en algún momento saldrán con la versión que ya no pueden seguir financiándola por falta de recursos y por eso finaliza el convenio.

Asimismo, subrayó que el Fiscal General no puede nombrar puestos dentro de la comisión como está planteada en la Ley Especial de la CICIH que promueve la diputada e hija de la pareja presidencial, Xiomara Hortensia Zelaya.

Sobre la sesión legislativa del miércoles en el Congreso Nacional, en la que no se logró los votos requeridos para aprobar reformas, indicó que “el gobierno fue a matar a la CICIH”.

Puntualizó que la pretensión del oficialismo con esa iniciativa era que el Fiscal General designara el coordinador de la CICIH y su intención era nombrar “personas corruptas”.

Nasralla acusó que el Partido Libre tiene corruptos en su cúpula y tiene miedo que se los procesen.

Aseguró que la CICIH desenterraría casos de corrupción que implican al expresidente Manuel Zelaya Rosales, su hermano Carlos Zelaya y la gente que los rodea. Aunque reconoció que también hay casos de corrupción en los otros partidos políticos que son de oposición. PD