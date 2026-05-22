Extrema saña en muerte de cinco agentes policiales en Omoa, Cortés

San Pedro Sula– Los cuerpos de los cinco policías fueron encontrados desmembrados, decapitados y parcialmente quemados en un sector montañoso de Corinto, Omoa, Cortés, reflejando una extrema saña, confirmaron autoridades de la fiscalía.

Los cuerpos de los cinco agentes policiales fallecidos durante el enfrentamiento armado permanecen en la morgue de San Pedro Sula mientras continúan los procesos forenses correspondientes.

Los cinco agentes policiales fueron identificados como 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐞𝐳, 𝐍𝐞𝐥𝐬 𝐄𝐠𝐮𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞, 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐢𝐧 𝐄𝐥𝐯𝐢𝐫, 𝐉𝐨𝐬𝐮e 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐲 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬.

El portavoz de la Fiscalía en San Pedro Sula, Elvis Guzmán confirmó que uno de los cuerpos de los agentes policiales presenta 50 impactos de bala de grueso calibre.

Asimismo, otros presentan desmembramientos y fueron parcialmente quemados.

A los agentes se les realizará pruebas dactilares para realizar el reconocimiento correspondiente por lo que se les practicará exámenes a familiares de las víctimas.

A la morgue sampedrana ingresaron siete cuerpos procedentes de Corinto, cinco de agentes policiales y dos civiles.

Dijo que esperan que la entrega de los cuerpos sean autopsiados y entregados a sus familiares. IR