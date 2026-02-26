Extraña justicia: Juicio del exjuez Vallecillo sin resolución por amparos pendientes en Sala Constitucional

Tegucigalpa – Pese a que en septiembre de 2025 concluyó el juicio oral y público para el exjuez Marco Antonio Vallecillo, no se puede conocer la resolución porque existen dos amparos presentados por la defensa del imputado señalado por presuntos delitos de extorsión.

– Vallecillo tiene la medida de prisión preventiva y está recluido en un módulo de Los Cobras.

El abogado Raúl Suazo Barillas declaró que el tribunal no puede dictar fallo, ya sea absolutorio o de culpabilidad, en virtud que existen dos amparos interpuestos por la defensa ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Los amparos no han sido resueltos, nosotros siempre hemos pensado que la justicia tardía no es justicia en el sentido que han pasado cinco meses y se necesita una resolución sobre esta situación que hemos planteado en su momento procesal”, explicó.

El profesional del derecho defendió que en el juicio oral y público de septiembre de 2025 fueron contundentes al demostrar que no había ningún medio de prueba presentado por el Ministerio Público que lograra demostrar o enervar el estado de inocencia del abogado Vallecillo. “No existían ni llamadas extorsivas, ni solicitud de dinero, ni amenazas, ninguna relación directa con el testigo protegido”, indicó.

Suazo Barillas dijo que espera un fallo absolutorio de la sala judicial, aunque reconoció que el caso se volvió mediático “y pareciera que no existe intención de dictar un fallo con respecto a los recursos de amparo que fueron presentados”.

El 25 de septiembre de 2025 culminó el juicio oral y público contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de extorsión.

Relación de hechos

El Ministerio Público acusó a Vallecillo, junto a Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva de formar una estructura para extorsionar a un testigo protegido para que no se le presentara requerimiento fiscal en su contra.

El requerimiento señala que los imputados lo amenazaban con que la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal en su contra.

Ambos imputados le ofrecieron al testigo la posibilidad de ser excluido del caso, incluso utilizaron la figura del Fiscal General, para que la víctima les entregara tres millones de lempiras.

El juez y el ciudadano fueron detenidos in fraganti la semana pasada cuando realizaban la acción de recibir el dinero en el marco de un esquema de extorsión.

Este fallo se da en el contexto del proceso penal por extorsión que involucra al abogado Marco Antonio Vallecillo, quien ha sido acusado de manipular fallos judiciales en el circuito especializado en criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente, donde tenía bajo su responsabilidad alrededor de 60 expedientes. JS