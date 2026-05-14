Extraditan desde España a hondureño acusado de homicidio

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó sobre la captura de un hondureño extraditado desde España, acusado de homicidio y quien permanecía prófugo de la justicia hondureña desde 2023.

La portavoz de la DPI, Jocelyn Mairena, detalló que la detención se realizó en el Aeropuerto de Palmerola, en coordinación con la Policía Internacional (Interpol).

El detenido es un hombre de 50 años, originario de San Lorenzo, Valle, quien contaba con una notificación roja internacional emitida por Interpol y una orden de captura vigente desde abril de 2024.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 7 de octubre de 2023 tras una discusión en una discoteca de la zona sur del país, cuando el capturado presuntamente disparó en varias ocasiones contra un joven.

Las autoridades señalaron que tras el crimen el sospechoso huyó junto a otras personas y posteriormente se refugió en España para evitar ser capturado.

La DPI indicó que la ubicación y extradición del imputado fue posible gracias a la cooperación internacional y al seguimiento de las investigaciones desarrolladas por Interpol Honduras.

El detenido será remitido ante las autoridades judiciales competentes en Valle para continuar el proceso legal en su contra. AD