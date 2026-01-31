 Extorsionadores aparecen como hormigas, señala dirigencia del Transporte

Tegucigalpa– El dirigente del Transporte, Jorge Lanza, señaló este sábado que los extorsionadores aparecen como hormigas.

Afirmó que los pagos por extorsión en 22 años son incalculables, y dando una cifra serían como 56 mil millones de lempiras los entregados a estas estructuras criminales.

Las autoridades por lo general agarran a las “pirrachas”, pero no a las cabezas, lamentó.

Agregó que esperemos que este gobierno pueda cambiar las cosas, porque el anterior con el estado de “decepción” no hizo nada porque salen con unas cifras que no sabemos de dónde salen.

“Presidente Asfura pedimos que desde ahora ponga en sus manos este flagelo porque son muchas las familias de conductores que se han ido, no hay quien conduzca un autobús porque solo hay personas jóvenes, queremos que se cumplan las leyes y no ir a poner una denuncia y que nos digan ya ha puesto muchas denuncias ya no venga”, arguyó.

Otro de los flagelos son los asaltos a los autobuses donde la población ha sido la pagana, se debe de colocar policías o militares en las unidades de transporte, afirmó.

Sostuvo que solo el año pasado 40 conductores del transporte fueron asesinados.

“Hay un problema que se debe cortar de raíz capturando a las cabezas”, apuntó. IR