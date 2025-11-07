Extorsión y conflictividad política asfixian a las microempresas hondureñas, advierte el Cohep

Tegucigalpa- La extorsión continúa siendo una de las principales causas de cierre de microempresas en Honduras, según advirtió el gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).Gabriel Molina.

Molina señaló que la situación es crítica, ya que el 80% de las microempresas no logra operar más de un año desde su creación. “La extorsión es un tema bien importante que hay que atenderlo. Ha estado creciendo y está generando mucha afectación. Estamos viendo que el sector formal de la economía se está pasando a la informalidad, y eso no es bueno para nadie”, expresó.

El representante del Cohep explicó que la “mortalidad empresarial” se debe tanto a problemas internos de gestión como a factores externos, especialmente la inseguridad, la extorsión y la conflictividad política. “Cuando un emprendedor no tiene garantías, enfrenta altos impuestos y se siente inseguro, es muy difícil que su negocio sobreviva”, añadió.

De acuerdo con Molina, las microempresas representan el 90% del tejido económico nacional, generando empleo e ingresos para miles de familias hondureñas. Sin embargo, la falta de condiciones favorables está provocando que muchos emprendedores abandonen sus actividades antes de consolidarse.

“Es importante encontrar mecanismos para apoyar a la microempresa de manera oportuna y pertinente, ofreciendo acceso al crédito según el tamaño y capacidad de pago de cada negocio. Solo así podremos fortalecer el desarrollo económico local”, enfatizó.

Finalmente, Molina reiteró su llamado al Gobierno y a las autoridades de seguridad para implementar políticas efectivas que frenen la extorsión y brinden un entorno más seguro para los emprendedores, a fin de preservar el dinamismo económico y la generación de empleo en el país.LB