Extienden por 24 horas Alerta Verde en Islas de la Bahía y línea costera del litoral Caribe

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), extendió por un período de 24 horas la Alerta Verde en el departamento de Islas de la Bahía y la línea costera del litoral Caribe.

El motivo de la extensión de la alerta es por el oleaje alterado en el Mar Caribe.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se registra un alto oleaje en el Caribe producto del viento sostenido del sureste y que sopla hasta la península de Yucatán.

Anunció la restricción de la navegación de embarcaciones de pequeño y mediado calado.

Copeco recomendó a la población que vigile el comportamiento del mar durante la marea alta y extremar precauciones en actividades marítimas y de pesca artesanal en el Caribe. AG