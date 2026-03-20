Extienden por 24 horas Alerta Verde en el Caribe hondureño y Yoro

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), extendió la Alerta Verde por un período de 24 horas en el Caribe hondureño.

Los departamentos alertados son: Islas de la Bahía, Atlántida, Cortés, Colón y Yoro.

Señaló que la Alerte Verde es por lluvias, masa de aire frío y oleaje alterado en el Caribe.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos); continuará la influencia de una masa de aire frío débil sobre el territorio hondureño.

Esto generará viento del norte y noroeste, descenso en la temperatura ambiente, lluvias y chubascos débiles a moderados e intermitentes en la zona norte, especialmente en horas de la madrugada y la mañana, con mayores acumulados en el noroccidente.

Mientras que en la zona del occidente y partes del centro del país se prevé lluvias y lloviznas débiles a moderadas.

Copeco recomendó a la población que ante la presencia de vientos racheados asegure los techos de la vivienda, limpie las canaletas, desagüe, cuentas y tragantes del entorno. AG