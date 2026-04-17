Extienden para la próxima semana el juicio para Gilbert Reyes

Tegucigalpa – El próximo martes continuará el juicio para el estadounidense Gilbert Reyes acusado por los delitos de asesinato y femicidio.

Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, dijo que faltan evacuar 40 pruebas y otros informes en ese sentido, continuará la próxima semana.

Reyes es acusado de dos delitos de asesinato y uno de femicidio agravado.

El juicio del ciudadano estadounidense se realiza vía zoom.

Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando las víctimas Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz fueron reportadas como desaparecidas en la isla de Roatán. Días después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Key, generando conmoción en la población. Las investigaciones del Ministerio Público identificaron a Gilbert Reyes como principal sospechoso, estableciendo su presunta vinculación con el crimen.

Tras lo ocurrido, el acusado abandonó el país con destino a los Estados Unidos; sin embargo, posteriormente fue localizado y capturado en República Dominicana, en atención a una orden de captura internacional. Luego de los trámites correspondientes, fue extraditado a Honduras para enfrentar la justicia. IR