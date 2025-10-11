Extienden Alerta Amarilla en el Distrito Central por 72 horas por saturación de suelos

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) determinó extender este viernes la Alerta Amarilla por 72 horas más en la capital hondureña, debido al pronóstico de intensas lluvias y saturación de suelos.

La medida entra en vigor a partir de las 3:00 PM de este 10 de octubre de 2025, luego de las evaluaciones realizadas por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y con base en la información proporcionada por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna capitalina.

Los análisis de las estaciones meteorológicas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad indican un aumento en la acumulación de precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desprendimiento de material en zonas vulnerables.

Ante este escenario, las autoridades municipales han activado equipos de monitoreo para vigilar permanentemente las áreas de mayor riesgo y dar seguimiento a los niveles de saturación de los suelos. De igual manera, se mantiene un control especial en barrios y colonias con antecedentes de emergencias por lluvias.

La AMDC recordó a la población la importancia de extremar medidas de precaución, especialmente a quienes residen en comunidades expuestas, y reitera el llamado a reportar cualquier eventualidad a la línea 100.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales que se estarán emitiendo en las próximas horas. (RO)