Extensión de TPS beneficiará unos 76 mil hondureños, según vicecanciller

Tegucigalpa – La extensión del Programa de Protección Temporal (TPS), es una gran noticia para todos y con esta nueva decisión se cancela la anterior decisión del expresidente Donald Trump, dijo el vicecanciller Antonio García.

Según el funcionario de la cancillería, con esta nueva extensión 76 mil migrantes hondureños serán beneficiados.

García, apuntó que lo más importante es que se vuelve a los tiempos de antes donde el TPS se renovaba y se volvía a renovar y ahora continuará de esa manera tras que el DHS rescindió la terminación de la administración anterior de las designaciones de estatus de protección temporal para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua.

“Esa cancelación que había anunciado el presidente Trump, que fue llevada a corte queda cancelada, el juez no tendrá que decidir si tenía o no derecho de hacerlo, porque eso ya no importa porque Biden, anunció que el TPS continúa como siempre y se anula la decisión que había tomado Trump y queda como siempre”.

El vicecanciller felicitó a todos los migrantes hondureños, por la lucha que emprendieron y a todos los que se involucraron en dicho proceso, es un mérito más de ellos reconoció.

Finalmente remarcó las felicitaciones a los compatriotas migrantes y de los otros tres países por ese triunfo y reiteró el compromiso de la Cancillería a trabajar por el bienestar de los migrantes. LB