Exreo en cárcel de Nueva York demanda a agentes de prisiones por agresión sexual

Nueva York – Un hombre que estuvo detenido en la polémica cárcel de Rikers Island, en Nueva York, demandó a varios funcionarios penitenciarios por agresión sexual en las instalaciones.

En la querella, Kyle Knight, de 29 años, alega que funcionarios de prisiones del Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva York (DOC, en inglés) lo agredieron sexualmente y usaron fuerza excesiva contra él en Rikers.

En concreto, el joven relata que el 19 de septiembre de 2024 los agentes Frantz Laurenceau y Ronnie Stafford insertaron un dedo en su recto tras rociarlo con gas pimienta y golpearlo en la cabeza durante un registro corporal.

Posteriormente lo arrastraron desnudo fuera de su celda, envuelto solo en una sábana y «exhibido ante otros detenidos», lo que le causó «una profunda humillación y trauma».

Según Knight, el personal de la cárcel no intervino para impedir la agresión ni tampoco informó de ella una vez sucedió.

«El personal de Rikers debería protegernos, no herirnos ni humillarnos. No tenían derecho alguno a violarme. Quiero que ellos y el Departamento de Corrección rindan cuentas por lo que hicieron para que no vuelva a ocurrir», escribe Knight en un comunicado del bufete de abogados que lo representa, Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP.

De acuerdo con sus representantes legales, la noche previa a la agresión, otro agente sometió a Knight a un registro corporal «degradante» en el que se burló de su cuerpo y le hizo comentarios sexuales mientras Laurenceau y Stafford presenciaban la escena sin intervenir.

Pese a que Knight reportó de manera inmediata la agresión a la línea directa de PREA -un número de teléfono para denunciar abusos sexuales en prisiones y centros de detención-, la cárcel no tomó ninguna medida, no informó del incidente y tampoco garantizó atención médica ni abrió una investigación.

La demanda también detalla un «patrón sostenido y bien documentado de abuso sexual, uso excesivo de la fuerza e indiferencia institucional» en Rikers, citando numerosos incidentes previos e investigaciones periodísticas.

Este año han fallecido catorce presos en esta cárcel municipal, a la que organizaciones civiles acusan de ejercer violencia contra los detenidos y de mantener a los presos en pésimas condiciones.

El último fallecido fue Aramis Furse, que murió hace algo más de una semana bajo custodia del DOC, según las organizaciones Legal Aid y Brooklyn Defenders. JS