Exrectora respalda trabajo de la JN y dice “no podemos someter al Estado al capricho de los caudillos”

Tegucigalpa – La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos respaldó este miércoles el trabajo de la Junta Nominadora en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– Este no es el país de las ocurrencias y los que están en el poder no pueden hacer lo que se les ocurre, dijo con respecto al nombramiento de las cabezas de la PGR.

Destacó el trabajo intenso ejecutado por la Junta Nominadora en el proceso de selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia.

Citó que la idoneidad es un criterio válido para apartar a cualquier postulante al cargo, “si un funcionario del Poder Judicial retardó la justicia, obstruyó u omitió de manera consciente y voluntaria en el proceso judicial, esa persona no es idónea, en ese sentido deben darse cuenta que si solo 45 van a pasar, lo harán los que reúnan las mayores calificaciones”.

La exrectora de la UNAH hizo un llamado a los que se creen dueños del país: “Si ellos creen que no están sus magistrados o magistradas el país no existe, que ya se aparten de eso. Algunos han tenido cargos relevantísimos en el país, pero les pedimos que se hagan a un lago, no sigan haciendo más daño al sistema de justicia, que menos del 20 % confía en la Corte Suprema de Justicia”.

Mencionó que la mayoría de la población tiene la percepción que la CSJ ha defendido a los ricos, poderosos y corruptos de Honduras.

Castellanos arguyó que en el caso de los magistrados que optaron por la reelección y que fueron descalificados por la Junta Nominadora, “estos postulantes no valoraron el desprestigio que tiene el sistema de justicia, y a ellos de alguna manera les alcanza ese desprestigio aunque hayan hecho algunos esfuerzos”.

Remarcó recriminando que los caudillos políticos que creen que las instituciones y la CSJ les pertenecen, “no podemos someter al Estado al capricho de los caudillos de este país, ellos deben dejar el paso a los demócratas para que asuman la dirección de la nación”.

Sobre la elección del procurador y subprocurador y que el CNA denunció como un acto ilegal, la socióloga manifestó que “no les destituyó, no se les llevó a un juicio y se nombraron a otras personas. Los que están en el poder deben entender que no pueden hacer las cosas como se les ocurre, este no es el país de las ocurrencias, de yo tengo el poder y hago lo que quiero, eso fue incorrecto. Esa forma arbitraria, soberbia y prepotente es lo que ha dejado que el CNA hiciera la denuncia”. JS