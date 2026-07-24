Exrectora cuestiona falta de resultados del MP y señala control político en lucha anticorrupción

Tegucigalpa – La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, cuestionó el sistema de justicia y la efectividad histórica del Ministerio Público en el combate a la corrupción, al señalar que, pese a las expectativas generadas desde su creación en 1994, no ha producido las sentencias condenatorias esperadas en casos relevantes.

– “Los políticos eligen personas en las que confían, no van a elegir a un fiscal que tenga criterio o que sea independiente, siempre van a elegir a un fiscal subordinado, obediente… por lo que general que no se merece el cargo, pero que se lo dan por ser afín político”, expresó.

De acuerdo con sus declaraciones, la instalación del Ministerio Público fue vista en su momento como un paso esperanzador para enfrentar la corrupción; sin embargo, sostuvo que los resultados no han correspondido a esas expectativas, al afirmar que las causas llevadas a tribunales no han concluido con fallos condenatorios.

Asimismo, Castellanos planteó que tanto exfiscales como el actual titular habrían estado supeditados a intereses de los poderes del Estado.

Según su señalamiento, el proceso de elección favorecería a perfiles “afines políticamente”, lo que limitaría la independencia y autonomía del ente acusador. “No se eligen fiscales con criterio propio, sino funcionarios subordinados y obedientes”, se afirmó.

En esa misma línea, se hizo referencia a la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuyo trabajo -según criticó- se vio interrumpido cuando sus investigaciones comenzaron a involucrar a actores políticos, particularmente diputados. Esto habría incidido en la decisión de no extender su mandato en 2020.

La creación de este mecanismo internacional anticorrupción allá por 2016, impulsado mediante un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA), enfrentó obstáculos políticos que derivaron en su desaparición al no renovarse su periodo de funciones.

Libre quería su propuesta controlada

En relación con la propuesta de instalar una nueva instancia internacional con apoyo de Naciones Unidas, indicó que, aunque fue una promesa de campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre), no se concretó más allá de un memorándum de entendimiento. Según lo expuesto, las diferencias sobre el control y la selección de sus integrantes habrían impedido avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Englobó la falta de voluntad política para combatir la corrupción de forma estructural. “No vemos una intención real de establecer un Ministerio Público diligente e independiente”, se afirmó, al tiempo que se denunció un supuesto “doble estándar” en la aplicación de la justicia, señalando que algunas investigaciones podrían utilizarse con fines de presión o negociación política.

La socióloga Castellanos puntualizó que aunque el presidente Nasry Asfura se comprometió con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para instalar una instancia y combatir la impunidad en Honduras, “no vemos que eso se vaya a dar. Intención de combatir la corrupción no ha habido porque parte de la motivación de la política es enriquecerse, pues obviamente no les interesa tener un Ministerio Público diligente, competente e íntegro, y por el contrario lo quieren obediente, que empuje casos que puedan ser negociados con diputados para extorsionar o conseguir algún tipo de prebendas”. JS