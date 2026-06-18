Exrectora Castellanos pide conocer las causas por las que el PL aplazó votación de reformas energéticas

Tegucigalpa – La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, exigió este jueves al Partido Liberal conocer los motivos para aplazar la votación del proyecto de reformas energéticas.

“Nosotros queremos saber que más se está pidiendo, porque no se aprobó ayer (miercoles), esa es la pregunta que tenemos”, dijo Castellanos.

Indicó que de los 18 puntos que pidió la bancada liberal, todos fueron abordados e incluidos en el dictamen como la no privatización y blindar la propiedad del Estado.

Castellanos respaldó la postura de no privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero tampoco se puede sostenerse siendo una carga para el país y sus contribuyentes.

Demandó a los liberales que publique que está pidiendo y lo contemplado por la junta directiva del Congreso Nacional.

Advirtió que si se sigue postergando la decisión de aprobar las reformas energéticas, el país pierde por falta un costo político. AG