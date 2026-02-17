Exrectora Castellanos enfatiza que debe judicializarse a figuras que atentaron contra proceso electoral del 2025

Tegucigalpa – La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, enfatizó que debe judicializarse a las figuras que atentaron contra la democracia al boicotear el proceso electoral general del 2025.

“Quienes hicieron ese daño, tienen que ser investigados y ser judicializados y reciban lo que en ley corresponda”, dijo la exrectora.

Recordó que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, atravesaron enormes riesgos a sus vidas, sus familias fueron amenazadas y tuvieron que esconderse para salvar el proceso del año pasado.

En ese sentido, apoyó que figuras y autoridades electorales se sometan a las leyes por sus actuaciones en contra de la democracia.

Por otro lado, reprochó cualquier intento o posibilidad que el Partido Nacional negocie con Libertad y Refundación (Libre) impunidad sobre las figuras que atentaron contra la democracia. AG