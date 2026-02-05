Exprocurador usó $310 mil del Estado para pagar su defensa personal, la del Fiscal General y otros funcionarios

Tegucigalpa – El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, reveló un grave caso que involucra al exprocurador Manuel Díaz Galeas, quien presuntamente habría utilizado fondos públicos para pagar su defensa personal ante una demanda interpuesta en Estados Unidos.

– Dagoberto Aspra revela presunto abuso de fondos públicos y sobrevaloración en contrato con bufete estadounidense.

Según Aspra, el 26 de enero, cuando Díaz Galeas aún ocupaba el cargo, firmó un contrato con un bufete estadounidense por un monto de 310 mil dólares, pagados de forma anticipada con recursos de la Procuraduría General de la República (PGR).

El objetivo del contrato era que el despacho legal presentara una moción para desestimar una demanda civil interpuesta por un ciudadano norteamericano o, en su defecto, solicitar el traslado del caso a la ciudad de Washington.

MENTIROSO MENTIRA.

La demanda NO es contra el Estado de Honduras.

Es a título personal contra @TONYDIAZGALEAS , @jaza_hn y otros funcionarios.

¿Por qué lo sé?

Porque yo los demandé personalmente, no al Estado.

El propio abogado estadounidense Nick Rensler lo confirmó por… https://t.co/3LjwuUPa8o pic.twitter.com/3s1kpIWCDC — Murray Paul Farmer (@MurrayPFarmer) February 5, 2026

El actual procurador explicó que la demanda no iba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, incluyendo al propio exprocurador, al fiscal general y a otros miembros del gabinete del gobierno anterior de la expresidenta Xiomara Castro.

“Estamos ante un caso de total abuso. Sacaron dinero de las arcas del Estado para pagar abogados que defendieran una causa estrictamente personal”, afirmó Aspra.

El funcionario señaló que la situación resulta aún más delicada porque el Ministerio Público no puede conocer el caso, ya que el propio fiscal general figura como parte demandada y también habría sido beneficiado con la defensa pagada con fondos públicos.

“Este Ministerio Público no va a actuar en ese caso. Tenemos que valorar a qué otra entidad presentar la denuncia para que se deduzcan responsabilidades”, sostuvo.

Aspra también advirtió que existen indicios de sobrevaloración en los honorarios legales, ya que el monto pagado sería desproporcionado para el tipo de gestiones realizadas.

“Preliminarmente se percibe que los valores están inflados. Estamos haciendo verificaciones en Estados Unidos sobre cuánto cobran realmente los abogados por este tipo de acciones”, indicó.

Finalmente, el Procurador General, no descartó solicitar el apoyo de agencias estadounidenses para rastrear la ruta del dinero.

“Estamos evaluando que una agencia de Estados Unidos se involucre para ayudarnos a seguir el flujo de los fondos y determinar posibles irregularidades adicionales”, concluyó.

El caso ya es considerado uno de los más graves señalamientos de uso indebido de recursos públicos en pasado Gobierno. LB