Exprocurador Díaz Galeas responde a acusaciones de Aspra sobre pago de bufete estadounidense

Tegucigalpa – El exprocurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, se pronunció en respuesta a las declaraciones de su sucesor, Dagoberto Aspra, quien reveló que el 26 de enero pasado se firmó un contrato con un bufete estadounidense por un monto de 310 mil dólares, pagados de forma anticipada con recursos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aspra aseguró que la demanda no iba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, incluyendo al propio exprocurador, al fiscal general y a otros miembros del gabinete del gobierno anterior de la expresidenta Xiomara Castro.

En defensa, Díaz Galeas aclaró que la demanda es contra agentes estatales hondureños que actuaron en defensa de los intereses de la República en ejercicio de sus cargos, señalando que la contratación se realizó con base en derecho público, derecho internacional y legislación estadounidense.

El exfuncionario explicó que el caso se refiere al ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer DRC, quien intentó reclamar del tesoro hondureño 3 mil millones de lempiras, los cuales fueron protegidos gracias a la defensa jurídica ejecutada por la Procuraduría bajo su gestión.

Díaz Galeas agregó que este caso aún tiene procesos penales en curso que se llevan en tribunales hondureños y acusó que algunos de los imputados están siendo defendidos actualmente por Aspra, lo que a su juicio constituye un conflicto de intereses, dado que la PGR participa en la acusación junto al Ministerio Público.

Con estas declaraciones, el exprocurador cuestionó el papel que desempeñará Aspra en adelante: “¿Defenderá al Estado de Honduras o maniobrará desde la PGR a favor de sus clientes?”, concluyó.

El pronunciamiento de Díaz Galeas abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de fondos públicos para la contratación de abogados en casos de alto perfil y la administración de la justicia en Honduras, así como el conflicto de intereses. LB