Exprimera dama Ana García clama por restitución de visas para reunirse con su esposo indultado

Tegucigalpa – La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, pidió hoy a la administración de Donald Trump la restitución de visas para ella y sus hijos con el fin de reunirse con su esposo, Juan Orlando Hernández, indultado por tres delitos de narcotráfico.

En un mensaje dirigido al consultor político Roger Jason Stone, la exprimera dama solicitó a la administración estadounidense la restitución de visas.

En nombre de mi familia y en el mío propio, le expreso mi más profundo agradecimiento a usted, @RogerJStoneJr, por decir la verdad.



Mi familia ha sufrido una persecución injusta, la revocación de nuestras visas y cuatro dolorosos años de separación como resultado de una cacería… https://t.co/dK378yglVl — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) January 22, 2026

Gracias a Dios y al presidente Trump, mi esposo, Juan Orlando, hoy está en libertad. Sin embargo, aún no puede reunirse conmigo y con nuestros hijos. Detrás de esta injusticia hay una familia que anhela volver a estar unida, escribió a exprimera dama en sus redes sociales

“Respetuosamente solicitamos a la Administración que se nos restituyan las visas para que nuestra familia pueda reunificarse”, enfatizó.

Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En ese orden, Hernández, recobró la libertad el 01 de diciembre de 2025, pero hasta ahora no ha podido reunirse con su familia.

Para poder lograr esta reunificación, su esposa volvió a solicitar la restitución de visas estadounidense. (RO)