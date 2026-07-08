Expresidentes y exconsejeros del TSE y CNE presentarán una propuesta de reforma a la actual Ley Electoral

Tegucigalpa – Expresidentes y exconsejeros del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Consejo Nacional Electoral (CNE) presentarán en las próximas semanas una propuesta de reforma a la actual Ley Electoral.

Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas.

El parlamentario señaló que la Comisión que preside recibirá en las próximas semanas una propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada por expresidentes del desaparecido TSE y exconsejeros del CNE, la cual contempla modificaciones a 80 artículos.

«En la semana del 20 de julio vamos a reunirnos con los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral y exconsejeros del CNE para que nos presenten una propuesta de reforma a la Ley Electoral. Ellos tienen mucha experiencia y llegarán con planteamientos concretos», manifestó el diputado Antonio Rivera Callejas.

En el inicio de la actual legislatura se habló de reformar la actual ley electoral, pero el tema no se ha vuelto a discutir en las sesiones ordinarias y extraordinarias.

«Las reformas que se proponen son estructurales. Hay cambios para que las resoluciones del CNE y del TJE sean por mayoría simple y no por unanimidad. También incluyen temas como la segunda vuelta, la biometría y la integración de las mesas electorales», indicó Rivera.

Cabe señalar que las reformas a la actual Ley Electoral necesitan ser aprobadas por una legislatura y ratificadas por la siguiente, lo que indica que se requiere que este tema sea discutido desde el inicio de un nuevo Gobierno.

«Creo que es muy difícil aprobar una nueva Ley Electoral porque se necesitan 86 votos. Nosotros apostamos por hacer reformas puntuales que fortalezcan el sistema electoral y mejoren su funcionamiento», concluyó Rivera Callejas. (RO)