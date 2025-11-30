Expresidentes del COHEP y la CCIC recuerdan a ciudadanos que hoy su voto puede cambiar rumbo de Honduras

Tegucigalpa – En el marco de la jornada electoral de este domingo, dos reconocidos líderes del sector privado hondureño hicieron un llamado a la población a ejercer su derecho al voto con responsabilidad, serenidad y amor por Honduras.

El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo M. Yibrín, envió un mensaje directo a los ciudadanos, recordándoles que su voto “puede cambiar el rumbo de Honduras”. Yibrín subrayó que el país está por encima de cualquier partido político o figura individual.

“Antes de marcar tu voto, respira profundo y escucha la voz de tu familia que quiere un país más seguro y próspero; tu conciencia y tu fe. Tú tienes el poder. Tu decisión es secreta y nadie te la puede quitar. Vota con el corazón lleno de esperanza. ¡Honduras te necesita!”, expresó el empresario, cerrando su mensaje con un llamado a la unidad nacional.

Por su parte, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé Salomón, coincidió en la importancia de la participación ciudadana en un día que describió como histórico para el país.

“Hoy es el día en que los hondureños escriben un nuevo capítulo en el libro de Honduras. Cumplamos nuestro deber votando en paz y respetando la voluntad de las mayorías”, manifestó Facussé. Asimismo, instó a que, al final de la jornada, prevalezcan “la tolerancia, la esperanza y nuestro amor por Honduras”.

Ambos líderes empresariales recalcaron que la participación masiva y pacífica en las urnas es fundamental para fortalecer la democracia hondureña. Invitando a la ciudadanía a salir a votar, coincidieron en que el futuro del país se construye con la decisión de cada hondureño. LB