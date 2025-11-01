Expresidentes de Latinoamérica alertan de un “golpe electoral” en Honduras

Tegucigalpa – Los miembros y expresidentes del Grupo Libertad y Democracia expresaron su profunda preocupación ante los hechos recientes en Honduras, donde vigilan el ataque sistemático a las instituciones electorales.

“Observamos un patrón peligroso que se repite en varios países de la región: el uso político de la justicia para intimidar a las autoridades electorales y a la oposición democrática”, señalaron los exmandatarios en un pronunciamiento público.

Este comunicado tiene como propósito alertar a la comunidad internacional sobre los riesgos que enfrenta la institucionalidad hondureña y la necesidad de una vigilancia activa para evitar un nuevo retroceso autoritario en América Latina, señalaron.

El avance del bloque del socialismo del siglo XXI, liderado por Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, no es un hecho aislado. La persecución contra la consejera electoral Cossette López evidencia cómo algunos gobiernos buscan capturar las instituciones y manipular los procesos electorales para perpetuarse en el poder.

Ante esta amenaza, las democracias del continente deben mantenerse firmes, alzar la voz y defender la independencia de los organismos electorales, pilares esenciales de toda república libre.

El Grupo Libertad y Democracia hace un llamado urgente a la vigilancia internacional y a la solidaridad con quienes protegen la institucionalidad democrática en Honduras y en toda la región, subrayaron.

No podemos permitir que se repita el modelo autoritario que destruyó la democracia en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, enfatizaron.

Expresidente y miembros del Grupo Libertad y Democracia:

Mario Abdo Benítez, Expresidente de Paraguay.

José María Aznar, Expresidente de España.

Iván Duque, Expresidente de Colombia.

Rafael Calderón, Expresidente de Costa Rica.

Guillermo Lasso, Expresidente de Ecuador.

Juan Guaidó, Expresidente en el exilio de Venezuela.

Mauricio Macri, Expresidente de Argentina.