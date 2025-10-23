Expresidentes de Iberoamérica tratarán en Miami el «fin de dictaduras» en Cuba y Venezuela

Miami (EE.UU.).– Expresidentes iberoamericanos, convocados por el Grupo IDEA, discutirán «el final de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela», durante el ‘X Diálogo Presidencial’, a realizarse en Miami el 11 y 12 de noviembre.

Se espera que participe el expresidente del Gobierno español José María Aznar (1996-2004), así como el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), y que haya un mensaje de la opositora venezolana y premio Nobel de Paz María 2025, Corina Machado, mientras crece la presión de Estados Unidos.

El Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) anunció en un comunicado que el 11 y 12 de noviembre en la universidad pública Miami Dade-College será el ‘X Diálogo Presidencial’ de la agrupación con el título ‘América Latina y el final de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela’.

Al evento, en el Wolfson Campus del centro de Miami, también asistirán los expresidentes Federico Franco, de Paraguay (2012-2013); Luis Alberto Lacalle, de Uruguay (1990-1995); Jamil Mahuad, de Ecuador (1998-2000); Hipólito Mejía, de República Dominicana (2000-2004); Andrés Pastrana, de Colombia (1998-2002), y Laura Chinchilla de Costa Rica (2010-2014).

También, participará el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro; la cubana Rosa María Paya, recién electa como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la presentadora de televisión Berta Valle, esposa del excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga.

Además, están invitados el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los senadores y congresistas de Florida.

Estos líderes dialogarán «sobre la resiliencia regional y el protagonismo que vienen tomando» sus «naciones y sus gentes en la defensa de la libertad y del sostenimiento de los valores éticos de la democracia, severamente maltratados a lo largo de las décadas recientes».

El foro ocurre mientras crece la presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Cuba y Venezuela, incluyendo un despliegue militar en el Caribe, donde desde el 1 de septiembre han bombardeado siete supuestas «narcolanchas» y han matado a 32 personas.

Trump reveló la semana pasada que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, donde acusa a Nicolás Maduro de ser líder del Cartel de los Soles, y aseguró que analiza ejecutar ataques contra «el narcotráfico» en tierra tras los bombardeos contra las embarcaciones.

Mientras que en julio el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió sanciones de Trump, quien presentó el 30 de junio un memorando para poner fin «a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las fuerzas armadas, las agencias de inteligencia o de seguridad cubanas a expensas del pueblo». EFE/ir